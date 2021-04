Toque de recolher é suspenso em todo o estado de Minas Gerais

TJMG convocou reunião de conciliação entre governo do estado e parlamentar autor de ação contra o toque de recolher; reuniões familiares também estão liberadas

Em reunião encerrada agora há pouco, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Gilson Soares Lemes; o secretário de governo do Estado, Mateus Simões; o advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa; e o procurador-geral de Justiça adjunto, Carlos André Bittencourt; mais o deputado estadual Bruno Engler (PRTB-MG), chegaram a um acordo para suspensão do toque de recolher em todo estado e permissão de reunião familiares a partir da noite desta segunda-feira (05/04).

A decisão vale até a quarta-feira (07/04) quando haverá nova reunião do comitê de Enfrentamento da COVID-19 no estado.

“Nós conseguimos uma importante decisão do poder. A partir de hoje, estão suspensas duas medidas: o toque de recolher e a proibição de realização de visitas sociais em domicílio. O governador Romeu Zema nos prometeu que eles vão buscar revogar essas duas medidas dentro docomitê”, explica Gilson Soares Lemes em entrevista ao vivo ao Estado de Minas, logo após a reunião.D-19 no estado.

A ação de Bruno Engler foi deferida em primeira instância, mas o TJMG convocou uma reunião de conciliação onde o acordo foi fechado.

Pelas redes sociais, o deputado usou uma máscara com a foto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para falar sobre a decisão.

Ele considerou a decisão uma vitória e chamou as ações do governo do estado de “inconstitucionais”.

“Assim que o governo ingressou a onda roxa, nós começamos uma ação popular”, postou.

O Estado de Minas procurou o secretário de governo do Estado, Mateus Simões, e o deputado estadual Bruno Engler mas até o momento não obteve retorno.

Fonte: em.com.br