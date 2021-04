Sete Lagoas inicia a semana com mais de 15 mil contaminações e 20 óbitos; veja no boletim desta segunda

Sete Lagoas inicia a semana com 15.080 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 272 novos casos positivos desde a última quinta-feira, quando foi divulgado o último boletim epidemiológico, sendo 131 mulheres e 141 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 2.111 pessoas e 3.659 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 28.174 desde o início da pandemia.

Mais 20 óbitos por complicações da Covid foram confirmados: três deles ocorreram na quinta-feira, dia 1º: uma mulher de 65 anos no Hospital Municipal; um homem de 72 anos na UPA; e um homem de 64 anos na Unimed. Dez óbitos ocorreram na sexta, dia 2: foram sete no Hospital Municipal, sendo três mulheres de 42 54 e 68 anos e quatro homens, um de 46 anos, dois de 60 anos e um de 67 anos; dois óbitos no Hospital Nossa Senhora das Graças, sendo uma mulher de 58 anos e um homem de 54 anos; e um óbito na Unimed, um homem de 73 anos. No dia 3, sábado, foram dois óbitos no Hospital Municipal: uma mulher de 46 anos e um homem de 66 anos. No domingo, mais dois óbitos: um homem de 57 anos no Hospital Municipal e um homem de 86 anos na UPA. Já nesta segunda, foram três óbitos: um homem de 33 anos e uma mulher de 66 anos no Nossa Senhora das Graças e um homem de 54 anos no Hospital Municipal. Assim, Sete Lagoas chega a 309 óbitos até o momento, 101 pacientes de Sete Lagoas hospitalizados com resultado positivo, 291 pessoas em isolamento domiciliar e 14.379 pacientes já curados.

Hospitalizados

As internações por problemas respiratórios tiveram uma ligeira redução. São 130 pacientes internados, sendo 63 em UTI e 67 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 51 de Sete Lagoas, quatro de Capim Branco, dois de Prudente de Morais, dois de Cordisburgo e os demais de Papagaios, Caetanópolis, Curbelo e Pompéu. Entre os internados, 103 testaram positivo para Covid, quatro tiveram resultado negativo e 23 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 46 internados, sendo 29 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 26 internações, sendo dez em UTI, das quais cinco em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 29 pacientes internados, sendo 13 em UTI. E na UPA também são 29 internados, 11 deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, está hoje em 114,5%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 112,5%.

Vacinômetro

A Prefeitura de Sete Lagoas continua evoluindo no calendário de vacinação de idosos contra a Covid-19. Nesta terça-feira, dia 6 de abril, será a vez dos idosos de 67 anos e, na quarta-feira, 7 de abril, dos idosos de 66 anos receberem a primeira dose da vacina, em três locais: ginásio Dr. Márcio Paulino e estacionamentos das faculdades Santo Agostinho e Unifemm, de 08h30 às 17h. Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso (aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa). Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência. Um novo cronograma para aplicação da segunda dose deve ser anunciado ainda esta semana.

Até a última quinta-feira, 1º, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 24.133 pessoas. Deste total, 6.176 foram aplicadas em profissionais da Saúde e 17.957 em idosos. A segunda dose já foi aplicada em 6.756 pessoas, sendo 2.950 idosos e 3.806 profissionais da Saúde. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social, respeitando o toque de recolher. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

Ascom/Prefeitura de Sete Lagoas