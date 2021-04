No Lagoa Grande, mãe e filho suspeitos de tráfico de drogas são presos pela PM

Na sexta-feira (02), policiais militares de Sete Lagoas, durante patrulhamento, receberam informações de que na rua Hilário Pereira da Fonseca, bairro Lagoa Grande, estava ocorrendo constante tráfico de drogas, realizado por uma mulher e o filho dela.

No local denunciado, os militares fizeram contato com a mulher V.A.A.M., 52 anos e A.A.S., 21 anos, que permitiram buscas no interior do imóvel.

Já na entrada da residência, a autora entregou aos militares uma bucha de maconha e um papelote de cocaína que estavam com ela. Durante diligências, um dos cães da equipe de Rondas Ostensivas com Cães – ROCCA, localizou em uma lixeira 57 papelotes de cocaína e 41 buchas de maconha. Também foi encontrada no imóvel a quantia de R$250,00, que foi apreendida.

Os autores, mãe e filho, assumiram serem donos do entorpecente e confessaram que comercializam drogas no local há cerca de 07 meses. Ambos foram presos e entregues na Delegacia de Polícia Civil, junto com o material arrecadado.

Agência Local de Comunicação do 25º BPM