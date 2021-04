PM aponta redução nos crimes de roubo e homicídio em Sete Lagoas e região

Sete Lagoas e região apresentam novamente redução importante nos crimes de Roubo e Homicídio Consumado

Conforme dados enviados pela assessoria de comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no mês de março de 2021 ocorreu significativa redução nos índices de Roubo e Homicídio em toda área do 25º Batalhão de Policia Militar, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

“A Polícia Militar segue trabalhando e desenvolvendo diversas ações e operações em Sete Lagoas e nos outros 11 municípios que integram o 25º BPM, prevenindo a criminalidade de forma eficaz e contribuindo no aumento de sensação de segurança da população. Nós estamos por vocês, assim como vocês estão por nós”, consta na nota enviada pelo batalhão.

A redução apontada foi de 50% no número de homicídios consumados em março deste ano se comparado com o mesmo período do ano passado. Já a redução de roubos tentados e consumados foi de 72.60% se comparados março de 2021 e março de 2020.

Agência Local de Comunicação- 25º BPM