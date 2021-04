PM continua a procura do autor de homicídio, ocorrido domingo em Sete Lagoas

Um funcionário do Centro Sócio Educativo, foi assassinado a tiros no domingo em Sete Lagoas. A Polícia Militar continua em rastreamento para a prisão do autor.

No domingo (4), policiais foram informados, que havia ocorrido disparos de arma de fogo contra um motociclista no bairro Boa Esperança. No local dos fatos, a guarnição da Polícia Militar visualizou um corpo ainda com uma das pernas em cima da motocicleta, momento em que foi acionado o SAMU, sendo constatado o óbito.

Acionada a polícia técnica, compareceu a perita Shilei, que confirmou duas perfurações de projéteis no rosto de A.S.S de 51 anos, sendo liberado o corpo para o Posto Médico Legal.

Uma testemunha relatou para os policiais, que estava conversando em seu celular e ouviu alguns estampidos semelhantes a disparos de arma de fogo e imediatamente olhou para a rua e não visualizou nenhum veículo, nem transeunte apenas a vítima caída ao solo.

Através do ex proprietário da motocicleta, a PM foi informada que a vítima trabalhava no Centro Sócio Educativo, sendo confirmada a informação pela unidade.

Através de câmeras de segurança, a polícia constatou uma pessoa suspeita transitando a pé nas proximidades com roupa toda preta, máscara e mochila preta, sendo visualizado o suspeito correndo próximo ao local do crime para o interior do bairro. A PM continua em rastreamento para a localização d suspeito do crime.

Redação com informações da Polícia Militar