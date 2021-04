Cruzeiro se mantém no G4 do Campeonato Mineiro após a conclusão da sétima rodada

A disputa pelo G4 do estadual está acirrada, com três times com onze pontos

O Cruzeiro se manteve no G4 do Campeonato Mineiro após a conclusão da sétima rodada, na noite deste domingo. O time celeste tinha chegado ao terceiro lugar com a vitória por 1 a 0 sobre o Boa Esporte, na manhã deste domingo, em Varginha.

Apenas o Pouso Alegre, que venceu a Caldense por 3 a 1, passou a Raposa. O time do Sul de Minas chegou a 11 pontos, mesmo número do Cruzeiro, mas leva vantagem nos critérios de desempate. A disputa pela terceira e quarta posições está acirrada. Atual quinta colocada, a Caldense também soma 11 pontos. Em seguida aparecem Athletic Club e URT, com nove cada.

Confira os resultados da 7ª rodada do Mineiro:

Boa 0 x 1 Cruzeiro

Uberlândia 1 x 0 Patrocinense

Pouso Alegre 3 x 1 Caldense

Tombense 2 x 1 Athletic

Atlético 3 x 1 América

URT 1 x 0 Coimbra

