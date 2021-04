Promotor investigado por envolvimento na morte da mulher é preso em BH

Ele estava na casa do casal, no bairro Buritis, região Oeste da capital

A Polícia Civil de Minas prendeu na manhã deste domingo o promotor de Justiça André Luís Garcia de Pinho, investigado pela morte da esposa Lorenza Maria Silva de Pinho, que morreu na última sexta-feira (2). Ele estava na casa em que o casal morava no bairro Buritis, na região Oeste de BH.

Os cinco filhos do casal, todos menores de idade, também estavam na residência quando os policiais chegaram acompanhados por 10 atiradores da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Segundo vizinhos do promotor, pelo menos 10 carros de polícia estiveram ao local. Entre os veículo estava também um carro da perícia. O quarteirão foi bloqueado para a operação.

A morte da mulher é investigada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público.

Nota oficial conjunta Ministério Público de Minas Gerais e Polícia Civil

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), por meio do Gabinete de Segurança e Inteligência (GSI) e do Centro de Apoio das Promotorias Criminais (Caocrim), e em conjunto com as Polícias Civil e Militar, realizaram diligências na manhã deste domingo, 4 de abril, dando seguimento às apurações relacionadas aos fatos ocorridos na sexta-feira, 2 de abril, envolvendo a morte da senhora Lorenza Maria Silva de Pinho, esposa do promotor de Justiça André Luis Garcia de Pinho.

Foram cumpridas decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG). Em função da decretação de segredo de Justiça, no momento não serão fornecidos mais detalhes.

O MPMG lamenta a morte da senhora Lorenza Maria Silva de Pinho e se solidariza com os seus familiares e amigos.

Fonte: Itatiaia