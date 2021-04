Hospital Nossa Senhora das Graças mantém suspensão de atendimento

O Hospital Nossa Senhora das Graças que é referência para 35 municípios da região, divulgou no último dia 1º, comunicado de suspensão de atendimento.

A direção técnica do hospital esclarece, que devido ao cenário de pandemia e aumento expressivo de contaminação pela Covid-19, com alta taxa de ocupação de leitos de enfermaria e de CTI, o hospital enfrenta escassez de medicamentos utilizados no tratamento do coronavírus, devido a dificuldade de abastecimento pelo fornecedor.

Com esta decisão, o hospital informou a suspensão do atendimento a todos os usuários de convênios, por tempo indeterminado.

De acordo com o comunicado, o hospital segue sua missão de trabalhar em prol da comunidade, empenhado em restabelecer o atendimento de conveniados a planos de saúde o mais breve possível, diz o comunicado assinado por Humberto Smith França, Diretor Técnico.

A Assessoria de Imprensa do hospital informou ainda, que o hospital continua prestando atendimento de referência na maternidade, sendo a única da região e também nas áreas de nefrologia (Hemodiálise) e oncologia (Tratamento de Câncer), além de atendimento para pacientes encaminhados pela regulação do município.

Da Redação com informações Ascom/I.N.S.G