Cruzeiro: Sobis diz que entende cobrança da torcida, mas defende que time treina ‘exaustivamente’

O Cruzeiro terá a chance de apresentar um futebol mais convincente e reencontar a vitória pelo Campeonato Mineiro já neste domingo. A equipe viaja até Varginha para enfrentar o BOA Esporte, pela 7ª rodada.

O duelo, no Dilzon Melo, acontece às 11h, horário inédito para a Raposa na atual temporada. Sobre isso, Sobis diz que a programação para o jogo muda para as duas equipes envolvidas. O atacante minimizou a adaptação à hora do confronto, tratou a partida como “super importante” e disse que o Cruzeiro vai buscar a vitória para “desafogar um pouquinho”.

“Altera para os dois times [o horário do jogo]. Nós treinamos de manhã, de tarde, então é questão de adaptação. Então, a gente vai se preparar bem. O que afeta mais é o calor, que provavelmente será intenso, pelo horário. A gente vai se preparar bem, descansar, porque temos pouco tempo, ainda com uma viagem longa para fazer”, explicou.