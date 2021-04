Savarino vê ‘filosofia muito diferente’ com Cuca e comenta disputa por vaga com Hulk

Mesmo com uma boa primeira temporada pelo Atlético, o atacante Jefferson Savarino perdeu a posição de titular na ponta direita após a chegada do badalado Hulk.

Na temporada passada, Savarino anotou 10 gols e 11 assistências em 43 jogos disputados. Mesmo com os bons números e com o estrelato que acompanha Hulk, o venezuelano pregou tranquilidade na disputa.

“Estou tranquilo. Penso que neste ano temos muitos jogos. O que posso falar é que sempre vou apoiar, se o Hulk for o titular. Se eu jogar, sei que ele vai me apoiar também. Vou trabalhar da melhor maneira e vou jogar em muitos jogos”, analisou Savarino.

Além de conviver com um forte concorrente disputando a titularidade, Savarino busca se adaptar com a filosofia do técnico Cuca, seu terceiro técnico enquanto jogador do Galo.

Antes, o venezuelano foi comandado pelo compatriota Rafael Dudamel, responsável por sua chegada ao Galo, e, na sequência, pelo argentino Jorge Sampaoli.

Ao comentar o processo de adaptação ao estilo de Cuca, Savarino disse que o treinador tem uma “filosofia muito diferente” e prometeu se colocar à disposição da equipe.

“Uma filosofia muito diferente, mas temos que nos adaptar o mais rápido possível. Sempre vou estar à disposição do time, fazer o melhor dentro e fora de campo, para ser o melhor companheiro. É isso que posso fazer”, finalizou.

Fonte: Itatiaia