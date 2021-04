Homossexual é morto a pedradas na Grande BH e polícia suspeita de crime de ódio

A vítima não tinha passagens pela polícia

Um homossexual foi morto a pedradas na madrugada deste sábado, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele tinha 32 anos.

De acordo com o tenente Charles Gomes, do comando tático do 40º batalhão da Polícia Militar, quando a PM chegou ao local a vítima já estava morta. “Por volta de 1 hora da manhã fomos informados de que uma pessoa estava sendo perseguida por vários agressores. Uma viatura foi enviada para o local, que deparou com a vítima já sem vida, com sinais de agressão na região da cabeça e com o crânio parcialmente deformado.”

Populares informaram à polícia a identidade de um dos suspeitos do crime, mas ao chegar à casa do homem ele já não estava. Como o suspeito fugiu, o motivo do crime ainda não foi descoberto, mas a polícia suspeita de crime de ódio, após informações preliminares colhidas no local.

A vítima não tinha passagens pela polícia.

Fonte: Itatiaia