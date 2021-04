Dos palcos para as telas: George Machado se reinventa e aposta em programa na internet

Em mais de um ano de pandemia a palavra REINVENTAR foi usada em várias situações. Umas das categorias que mais precisou lançar mão desse verbo nos últimos tempos foi a cultural.

E com o cantor e produtor George Machado não foi diferente. Com todas as atividades culturais suspensas por conta da proliferação do coronavírus, o artista, assim como mais de uma centena de pessoas que vivem da cena cultural em Sete Lagoas, precisou se REINVENTAR. O microfone continua como ferramenta de trabalho, mas, por enquanto, não mais em cima do palco e sim na frente das câmeras.

A mais nova aposta de George é um programa de entrevistas na internet, “Cozinha Com Machado” (@cozinhacommachado). Personalidades e assuntos diversos estarão na pauta da atração que tem como cenário a cozinha da casa de George. “É um lugar onde todo mundo se reúne para conversar e comer. Por isso, decidimos aliar essas duas delícias do dia a dia para levar uma proposta diferente aos internautas”, adianta ele.

Enquanto bate papo com seus convidados, George vai preparar um prato a cada novo programa. Sempre às 20h das segundas e quintas-feiras, no Instagram @cozinhacommachado, uma entrevista com degustação para quem gosta de um bom bate-papo com descontração na medida certa.

“Todos nós, artistas, precisamos nos reinventar a cada dia nessa pandemia e esse projeto chega para levar um entretenimento para quem está em casa e nas redes sociais, que são os locais dos melhores eventos nessa quarentena”, conta. A iniciativa veio depois de alguns estudos com Raul Tosta, parceiro de George nas gravações que tem larga experiência em produções para internet.

A comunicação foi um caminho natural trilhado pelo cantor enquanto os palcos estão com as luzes apagados e as caixas deligadas. Semanalmente George assina uma coluna no Jornal Sete Dias onde traz novidades sobre o tema. Na TV e Rádio Câmara, como apresentador, também com a cultura na veia, foi a vez de mostrar novos artistas para a cidade. Agora chegou a vez de experimentar o mundo da internet.

Para viabilizar o projeto empresas parceiras abraçaram a ideia e contribuíram com a produção. Capim Santo, Cervejaria BeHop, Empremed, Laboratório Biocenter, Gellak e Sicoob Credisete acreditam no apelo da proposta e no carisma de George. O @cozinhacommachado tem estreia marcada para a próxima segunda-feira, 5 de abril, às 20h, na página do programa. Curta e compartilhe sem moderação.

Por Marcelo Paiva