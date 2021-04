Covid-19: Mortes no Brasil tem a maior média nos últimos sete dias

O Brasil registrou 3.769 novas mortes pelo novo coronavírus e 91.097 casos da doença nesta quinta (1º). Com isso, o total de mortos chegou a 325.284 e o de casos a 12.839.844, de acordo com o painel atualizado pelo Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde), um sistema próprio de informações que reúne dados de contaminados e de óbitos em contagem paralela à do governo.

Na quarta (31), o país tinha 321.515 mortes e 12.748.747 casos confirmados de Covid-19, de acordo com o conselho.

O país registrou uma média móvel de 3.117 mortes nos últimos sete dias, a maior desde o início da pandemia — esse dado tem tido recordes sucessivos nas últimas semanas.

