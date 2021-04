Feriado começa com taxa de ocupação de UTI em 129%, nesta quinta; confira no boletim

Profissionais de saúde recebem 2ª dose da vacina na próxima segunda-feira

Sete Lagoas inicia o mês de abril com 14.808 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 155 novos casos positivos, sendo 85 mulheres e 70 homens. Estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde 2.316 pessoas e 3.588 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 27.562 desde o início da pandemia.

Seis novos óbitos em decorrência de complicações da Covid foram confirmados. Os dois óbitos suspeitos ocorridos na terça-feira, na Unimed, dois homens de 59 anos, foram confirmados; e mais uma mulher de 19 anos que faleceu ontem no Hospital Nossa Senhora das Graças; uma mulher de 62 que faleceu ontem na Unimed, um homem de 65 anos que faleceu também ontem no Hospital Municipal; e uma mulher de 52 anos que faleceu hoje no Hospital Nossa Senhora das Graças. São 289 óbitos até o momento, 125 pacientes da cidade hospitalizados com resultado positivo, 370 pessoas em isolamento domiciliar e 14.024 curados.

Hospitalizados

Dos 155 pacientes internados hoje, 71 estão em UTI e 84 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 62 de Sete Lagoas, dois de Capim Branco, dois de Inhaúma e os demais de Curvelo, Pompéu, Prudente de Morais, Papagaios e Cordisburgo. Entre os internados, 133 testaram positivo para Covid, dez tiveram resultado negativo e 12 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 48 internados, sendo 29 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 40 internações, sendo 14 em UTI, das quais três em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 39 pacientes internados, sendo 16 em UTI. E na UPA são 28 internados, 12 deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, chega hoje a 129%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice é de 102,3%. Lembrando que ocupação acima de 100% não significa que há pacientes sem atendimento, mas sim que estão em leitos que não estão cadastrados no SUS, ou seja, não há pacientes desassistidos ou em macas pelos corredores em Sete Lagoas.

Vacinômetro

A Prefeitura de Sete Lagoas fecha o mês de março com um saldo de quase 24 mil pessoas que tomaram a primeira dose e aproximadamente 6 mil com a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Agora, a Secretaria Municipal de Saúde aguarda uma nova remessa de vacinas para reiniciar o calendário vacinal no início de abril. A expectativa é que novas doses cheguem nos próximos dias.

Até esta quarta-feira já haviam recebido a primeira dose 23.995 pessoas. Deste total, 17.824 são idosos e 6.171 são profissionais da saúde. Já a segunda dose foi aplicada em 6.116, sendo 2.311 idosos e 3.805 profissionais da saúde.

Segunda dose

A aplicação de segunda dose em idosos com 79 anos ou mais, que tomaram a primeira dose da Coronavac, continua. Ao todo, dez unidades da Atenção Primária estão vacinando esse público de 9h30 às 16h: UBS Cidade de Deus, UBS Luxemburgo, UBS Belo Vale, Centro de Saúde Santa Luzia (Jardim Arizona), Centro de Saúde Manoa, Centro de Saúde Progresso, Centro de Saúde Várzea, Centro de Saúde São João, Centro de Saúde Santo Antônio e ESF CDI. Documentos obrigatórios: comprovante da primeira dose e cartão do SUS ou CPF.

Já os profissionais de saúde que tomaram a primeira dose da Coronavac há mais de 15 dias receberão a segunda dose do imunizante na próxima segunda-feira, 5, no estacionamento da Faculdade Atenas, de 13h às 17h. É importante que a população aproveite o feriado de Páscoa com responsabilidade, seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social, respeitando o toque de recolher. Dúvidas: 3773-2576 |Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus