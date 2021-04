Covid-19: um dia após bater 24 mil mortes, Minas se aproxima de 25 mil óbitos pela doença

Nas últimas 24 horas foram mais 396 registros no estado

Um dia após bater a marca de 24 mil óbitos pela covid-19, Minas Gerais se aproxima das 25 mil mortes pela doença. Conforme o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde desta quinta-feira, foram 396 mortes confirmadas nas últimas 24 horas, totalizando 24.728 desde o início da pandemia.

Ainda conforme a pasta, de ontem (31) para hoje (1º) foram 11.943 casos confirmados. Ao todo 1.135.856 infecções já foram registradas no estado. São ainda 95.050 pessoas em acompanhamento e outras 1.016.078 conseguiram vencer a doença.

Em relação a vacinação, 1.618.941 pessoas tomaram a primeira dose do imunizante e 539.724 tomaram o reforço. No total, 3.548.105 doses foram distribuídas para os municípios mineiros. O vacinômetro completo pode ser visto aqui.

Ocupação de leitos

De acordo com a SES, nesta quinta-feira há 2.679 pacientes com covid-19 ou com suspeita da doença internados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A taxa de ocupação dos leitos específicos para pacientes com a doença está em 91,09%.

Fonte: Itatiaia