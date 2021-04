Prefeitura vacina quase 24 mil pessoas contra a Covid e aguarda mais doses para retomar imunização

A Prefeitura de Sete Lagoas fecha o mês de março com um saldo altamente positivo em seu cronograma de vacinação contra a Covid-19. Na cidade já foram vacinadas quase 23 mil pessoas com a primeira dose e aproximadamente 6 mil com a segunda. Agora, a Secretaria Municipal de Saúde aguarda uma nova remessa de vacinas para reiniciar o calendário vacinal no início de abril. A expectativa é que novas doses cheguem nos próximos dias.

A logística montada pela Secretaria Municipal de Saúde resultou em uma verdadeira força tarefa que, inclusive, manteve os postos de vacinação funcionado durante o fim de semana. A iniciativa, que tem o envolvimento de dezenas de servidores da Saúde, voluntários e de outras secretarias municipais é elogiada em redes sociais. “Parabéns a toda a equipe. Logística perfeita, atendimento nota dez. Minha mãe ficou muito feliz com o atendimento no ginásio coberto. Deus abençoe e proteja cada um que tem dedicado seu trabalho e sua vida à população”, comentou Cidinha dos Anjos. “Parabéns profissionais que receberam os nossos idosos com atenção e carinho. Estão de parabéns”, declarou Rosemere Faria.

A rede de vacinação municipal depende das remessas enviadas pelo Governo Federal e posteriormente distribuídas pelo Governo de Minas. Assim que as doses chegam à Rede Frio da Secretaria Municipal de Saúde, o cronograma de imunização com pelo menos três locais é divulgado. “O andamento está além de nossas expectativas. Em alguns casos foram vacinadas mais de 2.200 pessoas em apenas um dia. O cidadão pode ficar tranquilo que, assim que novas doses chegarem, daremos andamento neste processo que está sendo um sucesso”, comenta o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta.

A vacinação de primeira dose para idosos com 68 e 69 anos de idade ainda foi realizada nesta quarta-feira, 31. O público alvo foi atendido no ginásio Dr. Márcio Paulino e estacionamentos das faculdades Santo Agostinho e Ciências da Vida, de 08h30 às 17h. O último balanço da Secretaria de Saúde é desta terça-feira, 30, quando já haviam recebido a primeira dose 23.995 pessoas. Deste total, 17.824 são idosos e 6.171 são profissionais da saúde. Já a segunda dose foi aplicada em 6.116, sendo 2.311 idosos e 3.805 profissionais da saúde.

2ª DOSE CONTINUA

A aplicação de segunda dose em idosos com 79 anos ou mais, que tomaram a primeira dose da Coronavac, continua nesta quinta-feira, 1º de abril. Ao todo, dez unidades da Atenção Primária estão vacinando esse público de 9h30 às 16h: São elas: UBS Cidade de Deus, UBS Luxemburgo, UBS Belo Vale, Centro de Saúde Santa Luzia (Jardim Arizona), Centro de Saúde Manoa, Centro de Saúde Progresso, Centro de Saúde Várzea, Centro de Saúde São João, Centro de Saúde Santo Antônio e ESF CDI. Os documentos obrigatórios são comprovante da primeira dose e cartão do SUS ou CPF.