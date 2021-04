Covid-19 mata ator João Acaiabe, o Tio Barnabé do Sítio do Picapau Amarelo

Ator teve piora no quadro e precisou ser transferido para a UTI e intubado

O novo coronavírus tirou mais um ator brasileiro de cena: João Acaiabe, de 76 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (1º) em decorrência de complicações da covid-19. A informação foi confirmada por amigos nas redes sociais. Acaiabe estava internado no Hospital Prevent Senior, em São Paulo, e foi diagnosticado com o novo coronavírus no dia 15 de março.

De acordo com publicação no perfil oficial no Instagram, o ator apresentava “um quadro estável”. No entanto, após uma piora, ele precisou ser transferido para a UTI e intubado.

Segundo o post, Acaiabe tomava todos os cuidados para não se infectar e não transmitir o vírus. O ator também não queria que a família divulgasse o fato “para evitar que os seus milhares de amigos, admiradores enviassem uma grande quantidade de mensagens, telefonemas e porque, no fundo, acredita que vai superar o coronavírus”.

“Nós, a família que tanto o amamos pedimos a todos que o admiram que emanem energias positivas, vibrações, orações conforme a fé de cada um, para ajudar João Acaiabe, uma pessoa que ama a vida e as pessoas, a superar este momento difícil”, escreveu familiares horas antes da notícia de sua morte.

Nascido em Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo, João iniciou a carreira como radialista. Na TV, atuou em novelas como “A Viagem” e “Dona Flor e seus Dois Maridos”, mas destacou-se como o Tio Barnabé em remake do “Sítio do Picapau Amarelo”.