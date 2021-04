Saiba como fica o expediente das UAIs no feriado

As 29 Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) que estão em funcionamento no Estado terão expediente normal nesta quinta-feira (1/4). Já na sexta-feira (2/4), em razão do feriado nacional, as unidades estarão fechadas.

As UAIs de Divinópolis e Passos, que estão com o funcionamento suspenso por definição municipal, devem reabrir na segunda-feira (5/4).

Assim, a previsão é de que, a partir da próxima semana, as 31 UAIs estejam funcionando.

BH

Na UAI Praça Sete, em Belo Horizonte, estão disponíveis apenas os serviços de entrega de Carteiras de Identidade já emitida e de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já devolvida pelos Correios à unidade após três tentativas de entrega ao destinatário. Os demais serviços seguem suspensos e serão disponibilizados gradativamente.

Protocolos sanitários são adotados nas UAIs para garantir a segurança dos colaboradores e da população. São obrigatórios o uso de máscara e a aferição da temperatura para acessar as unidades.

Horário reduzido

UAIs de todo o estado tiveram o funcionamento reduzido em 30% em prevenção à covid-19.

As UAIs também disponibilizam atendimento virtual para diversos serviços nos canais oficiais do Governo de Minas, como o aplicativo MG App Cidadão e o Portal MG (www.mg.gov.br).

Em caso de necessidade de atendimento presencial, a orientação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) é para que o cidadão agende horário e vá sem acompanhantes.

Com informações de Secretaria Geral do Governo de Minas Gerais