Agências do INSS não abrem nesta quinta-feira (1°)

Data será ponto facultativo na administração pública federal

A Portaria ME nº 3.776, publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União, estabeleceu o dia 1º de abril como ponto facultativo. Portanto, com o feriado de sexta-feira da Paixão, as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retornam o atendimento na próxima segunda-feira (5).

O INSS já está remarcando os atendimentos agendados para esta quinta-feira (1º). Durante o período, os cidadãos podem utilizar os canais remotos.

Meu INSS

Quase todos os serviços do INSS podem ser acessados a distância, pelos canais remotos de atendimento, que são o Portal Meu INSS (aplicativo e site gov.br/meuinss) e a Central Telefônica 135.

Pelo Portal Meu INSS, o cidadão pode requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. Nesse canal, encontra também a assistente virtual Helô, que orienta o cidadão sobre os serviços disponíveis e uso do Meu INSS.

Pelo telefone 135, é possível fazer inscrição na Previdência Social, obter orientações, esclarecer dúvidas, solicitar benefícios e agendar atendimento presencial, entre outros serviços.

Assessoria de Comunicação Social

Superintendência Regional Sudeste II – MG