Brasil é o segundo país a registrar mais óbitos causados pelo novo coronavírus

O Brasil registrou 3.869 novas mortes pelo novo coronavírus e 90.638 casos da doença nesta quarta (31). Com isso, o total de mortos chegou a 321.515 e o de casos a 12.748.747, de acordo com o painel atualizado pelo Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde), um sistema próprio de informações que reúne dados de contaminados e de óbitos em contagem paralela à do governo.

A marca de 3.869 óbitos é um novo recorde diário e apenas a quinta vez que o país tem mais de 3 mil mortes em um dia. O número desta quarta passa o então recorde, de 3.780 mortes, registrado na última terça (30).

O país registrou uma média móvel de 2.977 mortes nos últimos sete dias, a maior desde o início da pandemia — esse dado tem tido recordes sucessivos nas últimas semanas.

Na semana passada, o Brasil se tornou o segundo país a contabilizar mais de 300 mil óbitos causados pelo novo coronavírus. Os Estados Unidos foram os primeiros e hoje já contabilizam mais de meio milhão de mortes.

Fonte: br.noticias.yahoo.com