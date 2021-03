Minas aguarda aval do Ministério da Saúde para inclusão de professores em prioridade de vacinação contra covid-19

Explicação foi dada pelo secretário de Saúde Fábio Baccheretti durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira

O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, declarou nesta quarta-feira (31) que o governo aguarda o aval do Ministério da Saúde para incluir professores no grupo de prioridade da vacinação contra a covid-19.

A explicação foi dada durante coletiva de imprensa realizada para falar sobre o impacto da Onda Roxa do Programa Minas Consciente no Estado. Durante o pronunciamento, o secretário de Saúde afirmou que o pedido do governador Romeu Zema (Novo) para inclusão da categoria no grupo prioritário de vacinação ocorreu em caráter de urgência.

“O pleito do governador incluiu também os professores e estamos aguardando a definição do Ministério da Saúde em nota técnica para saber quando esse grupo será vacinado. O governador vem cobrando uma definição para que não haja uma atuação heterogênea do Estado”, esclareceu.

Mais cedo, o governador Zema anunciou que os profissionais da Força de Segurança foram incluídos no grupo de prioridade da vacina. A decisão é resultado de um pedido feito ao Ministério da Saúde e acatado pelo Governo Federal.

As vacinas para imunização de servidores das forças de segurança municipais, estaduais e federais que atuam no Estado começam a chegar a Minas com o próximo lote.

Fonte: Itataia