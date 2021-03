Polícia Civil instaura inquérito de suposto crime de feminicídio em Sete Lagoas

A Polícia Civil de Sete Lagoas instaurou Inquérito Policial para apurar os fatos ocorrido em 27/03/21 na rua Irati, bairro Aeroporto. O SAMU foi acionado pelo marido da vítima, C.M.F, dizendo que sua esposa, F.S, 26 anos, havia caído da janela, tentando se auto exterminar.

Já no hospital o médico que fez os primeiros atendimentos estranhou as lesões, que não eram compatíveis com o relato do marido, que disse se tratar de uma janela no térreo. A PM foi chamada para registrar a ocorrência e tão logo foi acionada a Perícia Técnica esteve no local e realizou os trabalhos. A vítima teve morte cerebral e no dia 30/03/21 faleceu.

A Polícia Civil está ouvindo várias testemunhas e já foi apurado que havia histórico de violência doméstica entre o casal. A necropsia foi realizada e o corpo foi liberado para a família. As investigações seguem e outras pessoas ainda serão ouvidas.

Com Ascom/Polícia Civil