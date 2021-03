Sete Lagoas fecha o mês em alta com contaminações e óbitos, veja no boletim desta quarta

Segunda dose para idosos de 79 anos e profissionais de saúde tem cronograma divulgado



Sete Lagoas encerra o mês de março somando 14.653 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 138 novos casos positivos, de 72 mulheres e 66 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 2.396 pessoas e 3.520 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 27.293 desde o início da pandemia.

Três óbitos foram registrados: um óbito ocorrido há duas semanas, no dia 17, uma mulher de 62 anos que estava internada no Hospital Municipal; um homem de 61 anos que faleceu ontem na Unimed; e uma mulher e 75 anos que faleceu hoje, no Hospital Municipal. Dois óbitos suspeitos ocorridos ontem na Unimed estão sendo investigados: dois homens de 59 anos. Assim, a cidade chega hoje a 283 óbitos em decorrência de complicações da Covid. Hoje são 118 pacientes de Sete Lagoas hospitalizados com resultado positivo, 327 pessoas em isolamento domiciliar e 13.925 pacientes já curados.

Hospitalizados

Dos 152 pacientes internados hoje, 67 estão em UTI e 85 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 58 de Sete Lagoas, três de Prudente de Morais, dois de Capim Branco, dois de Inhaúma, um de Curvelo e um de Pompéu. Entre os internados, 118 testaram positivo para Covid, sete tiveram resultado negativo e 27 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 43 internados, sendo 28 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 39 internações, sendo 13 em UTI, das quais quatro em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 39 pacientes internados, sendo 16 em UTI. E na UPA estão hoje 31 internados, 10 deles em UTI. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação segue em 122%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice é hoje de 93%.

Respiradores

O Hospital Municipal de Sete Lagoas recebeu, na manhã desta terça-feira, três novos respiradores enviados pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). Os equipamentos serão utilizados no combate à Covid-19.

Onda roxa

O Comitê Extraordinário Covid-19 do Governo do Estado decidiu manter todas as macrorregiões, exceto a Triângulo Norte, na onda roxa do Programa Minas Consciente até o próximo dia 11 de abril. Assim, todos os municípios dessas macrorregiões, incluindo Sete Lagoas, seguem apenas com serviços considerados essenciais em funcionamento.

Vacinação

A Prefeitura de Sete Lagoas fecha o mês de março com um saldo de quase 24 mil pessoas que tomaram a primeira dose e aproximadamente 6 mil com a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Agora, a Secretaria Municipal de Saúde aguarda uma nova remessa de vacinas para reiniciar o calendário vacinal no início de abril. A expectativa é que novas doses cheguem nos próximos dias.

A logística montada pela Prefeitura de Sete Lagoas resultou em uma verdadeira força tarefa que, inclusive, manteve os postos de vacinação funcionado durante o fim de semana. A vacinação de primeira dose para idosos com 68 e 69 anos de idade foi realizada hoje no ginásio Dr. Márcio Paulino e estacionamentos das faculdades Santo Agostinho e Ciências da Vida. Até esta terça-feira, já haviam recebido a primeira dose 22.262 pessoas. Deste total, 16.103 são idosos e 6.159 são profissionais da saúde. Já a segunda dose foi aplicada em 5.850, sendo 2.045 idosos e 3.805 profissionais da saúde.

Segunda dose

A aplicação de segunda dose em idosos com 80 anos ou mais, que tomaram a primeira dose da Coronavac, continua. Ao todo, dez unidades da Atenção Primária estão vacinando esse público de 9h30 às 16h: São elas: UBS Cidade de Deus, UBS Luxemburgo, UBS Belo Vale, Centro de Saúde Santa Luzia (Jardim Arizona), Centro de Saúde Manoa, Centro de Saúde Progresso, Centro de Saúde Várzea, Centro de Saúde São João, Centro de Saúde Santo Antônio e ESF CDI. Os documentos obrigatórios são comprovante da primeira dose e cartão do SUS ou CPF. Nesta quinta-feira receberão a segunda dose os idosos de 79 anos, nos mesmos locais.

Já os profissionais de saúde que tomaram a primeira dose da Coronavac há mais de 15 dias receberão a segunda dose do imunizante na próxima segunda-feira, 5, no estacionamento da Faculdade Atenas, de 13h às 17h. É importante que a população aproveite o feriado de Páscoa com responsabilidade, seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social, respeitando o toque de recolher. Dúvidas: 3773-2576 |Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom