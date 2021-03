Prefeito Duílio de Castro empossa Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico

Foram empossados na manhã dessa segunda-feira, 29, os membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Sete Lagoas (CODECON). Instituído pela Lei Municipal de nº 7.453/2007, o Conselho conta com representantes governamentais, do setor industrial, comercial, Sebrae, Embrapa, Epamig, Emater, Cooperativa de Crédito Credisete, Sindicato Rural, Cooperativa Regional dos Produtores Rurais de Sete Lagoas (Coopersete) e instituições de ensino superior.

O CODECON é um órgão colegiado, consultivo e deliberativo de avaliação, proposição, aconselhamento e formulação de normas e diretrizes em prol do desenvolvimento econômico do município, baseando-se na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, dentro da legalidade. Em outras palavras, vem assessorar o Poder Executivo na formulação de pautas que visam proporcionar cada vez mais o desenvolvimento econômico do município.

O Conselho já tem planejada a sua primeira ação. Foi ofertado, por meio de workshop online, um treinamento aos profissionais da administração pública que trabalham em setores de liberação de alvarás, baseando-se no Programa Municipal de Liberdade Econômica, que consiste em desburocratizar, agilizar e simplificar o processo de abertura, alteração ou fechamento de empresas, facilitando e agilizando a vida do empreendedor. “Vamos debruçar sobre essa pauta de liberdade econômica, pois acreditamos na praticidade e incentivo que ela traz a todas as escalas empresariais, principalmente ao microempreendedor”, salienta o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Alessandro Kelwis.

A posse ocorreu em forma de videoconferência a fim de evitar a propagação do novo coronavírus, respeitando as normas impostas pelos órgãos competentes de saúde e contou com a presença online do prefeito Duílio de Castro; do secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Dini; do secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Alessandro Kelwis; além dos empossados. “Sejam bem vindos a esta administração e nos tragam ideias, apresentem projetos, pois juntos vamos conseguir caminhar, mesmo com todas as dificuldades que estamos atravessando”, concluiu o prefeito.

Empossados:

*Representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo:

Titular: Alessandro Kelwis de Freitas

Suplente: Jakeline França Dutra

*Representando a Câmara Municipal de Sete Lagoas:

Titular: Ricardo Xavier de Souza

Suplente: Adilson Barbosa da Fonseca

*Representando o Sindicato do Comércio Varejista de Sete Lagoas – Sindcomércio:

Titular: Evando Avelar Duarte

Suplente: Valdeir Lemos Gaspar

*Representando a Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas – ACI:

Titular: André Luiz Martins Pires Horta

Suplente: Cleiton Matiolo

*Representando a Câmara de Dirigentes Lojistas de Sete Lagoas – CDL:

Titular: Arísio Alves França Júnior

Suplente: Cézar Gomes Tameirão

*Representando do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE Sete Lagoas:

Titular: Alyson Rodrigo de Almeida

Suplente: Renata Nogueira de Castro

*Representando a EMBRAPA, EMATER e EPAMIG:

Titular: Frederico Ozanan Machado Durães (EMBRAPA)

Suplente: Daniel Sobreira Rodrigues (EPAMIG)

*Representando a Cooperativa de Crédito Credisete Ltda. – SICOOB CREDISETE, Sindicato Rural de Sete Lagoas e Cooperativa Regional dos Produtores Rurais de Sete Lagoas – COOPERSETE:

Titular: Maurílio Vaz de Melo (COOPERSETE e Sind. Rural)

Suplente: Uilton Ávila (SICOOB CREDISETE)

*Representando as Instituições de Ensino Superior:

Titular: Dardânia Gouveia dos Reis (UNA)

Suplente: Valcir Marcílio Farias (Fac. Ciências da Vida)