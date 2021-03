Prefeitura de Sete Lagoas paga folha salarial antecipada pelo 13º mês consecutivo

A Prefeitura de Sete Lagoas pagou nesta quarta-feira, 31, a folha salarial de todos os servidores municipais da administração direta, indireta e inativos referente ao mês de março. Pelo 13º mês consecutivo, a administração municipal antecipa esta quitação como alternativa para fomentar a economia de Sete Lagoas e região neste período de pandemia.

A antecipação dos pagamentos foi iniciada no mês março de 2020, quando o risco de contaminação do coronavírus paralisou várias atividades econômicas do município. Até este momento, o pagamento era realizado sempre no 5º dia útil do mês posterior ao trabalhado, como preconiza a lei. “O servidor sempre foi uma prioridade desde o meu primeiro mandato. Este reconhecimento só aumenta, já que durante toda a pandemia e principalmente nesta fase de agravamento, a dedicação do funcionalismo tem sido fundamental em todas as nossas ações”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

Durante o primeiro mandato de Duílio de Castro não houve atraso de pagamento da folha salarial em nenhum dos 18 meses. Pelo contrário, somente em 2020 foram dez meses consecutivos de antecipação dos acertos. “Esse foi um dos objetivos do choque de gestão proposto bem antes da pandemia. Sem equilíbrio das contas, certamente, o fluxo de caixa seria comprometido. Com esta medida garantimos o fomento da economia local em um momento tão crítico”, avalia o prefeito.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom