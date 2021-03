Maple Bear mira Sete Lagoas e deve gerar investimento de mais de R$ 2 milhões e empregos na cidade

Rede é reconhecida entre as melhores escolas de ensino bilíngue do mundo.

A Maple Bear, rede de escolas bilíngues com metodologia canadense, colocou Sete Lagoas como uma de suas metas de expansão no Estado de Minas Gerais em 2021. A rede, que já possui 10 escolas no Estado, busca um investidor local para abrir seu primeiro colégio na cidade. O negócio deve gerar investimentos de mais de R$ 2 milhões e cerca de 20 postos diretos de trabalho. Em 2020, a Maple Bear inaugurou 21 escolas em todo o País, movimentando mais de R$ 100 milhões. Grande polo industrial, Sete Lagoas tem influência direta em 38 municípios de seu entorno. Destaca-se pela extração de calcário, mármore, ardósia, argila e areia, além da montagem de caminhões. Nas próximas semanas, representantes da Maple Bear Central irão se reunir virtualmente com investidores locais interessados.

A Maple Bear é uma excelente alternativa para quem deseja ser dono de uma escola de educação regular, que inicia no Ensino Infantil e pode avançar até o High School (Ensino Médio). Atualmente, são mais de 27 mil alunos nas 157 escolas em operação no Brasil. O grande diferencial da Maple Bear é seu modelo de ensino canadense, que está posicionado em primeiro lugar entre os países de língua inglesa no PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes). Este modelo é baseado em três pilares: bilinguismo por imersão, supervisão de educadores canadenses e programa acadêmico.

Além disso, com altos índices de analfabetismo funcional e baixa penetração do ensino superior e de línguas, os negócios de educação tem um campo vasto no Brasil, especialmente na área do bilinguismo, no qual, segundo dados do British Council, apenas 1% dos brasileiros tem alguma fluência em inglês. Sete Lagoas têm população e renda significativas e em crescimento e, no mercado de educação especificamente, se caracteriza pela alta concentração de escolas de métodos tradicionais conteudistas e carência no bilinguismo genuíno. Com quase 250 mil habitantes, a cidade é a mais populosa de sua microrregião e próxima a outras regiões industriais com grandes empresas.

“Até o momento, identificamos apenas escolas que oferecem a segunda língua no contraturno, mas a proposta da Maple Bear é muito mais profunda. Em nosso programa, até os 4 anos, 100% das interações e aulas são realizadas em inglês, com 5 anos é introduzida a língua materna em proporção 75% em inglês e 25% em português, e a partir dos 6 anos em diante (Ensino Fundamental) passa a ser 50% em inglês e 50% em português. Com isso, o aluno desenvolve uma fluência muito rapidamente. Soma-se a isso uma metodologia na qual o aluno é protagonista no processo de aprendizagem, cujo foco se dá no desenvolvimento de suas habilidades, em detrimento da memorização inerente ao método de escolas tradicionais. Formamos um cidadão muito mais preparado para um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, competitivo e globalizado”, afirma Vitor Schmid, Diretor Geral da Maple Bear para a América Latina.

Com origem em Vancouver (Canadá), a rede oferece ensino de excelência fundamentado nas melhores práticas do modelo canadense. O setor é altamente atrativo para investidores, uma vez que proporciona receita recorrente, permanência dos alunos na escola por vários anos e com índice de rematrícula superior a 90%. O investimento, a partir de R$ 2 milhões, é realizado de forma progressiva, pois as escolas iniciam com as séries do Ensino Infantil, ampliando sua oferta para Fundamental e Médio conforme a demanda.

A Maple Bear chegou ao Brasil em 2006 e foi adquirida em 2017 pelo grupo SEB – um dos líderes no mercado de ensino privado no País. A operação brasileira é a mais bem-sucedida mundialmente, mas a marca também está presente em 30 países, com cerca de 530 escolas pelo mundo, evidenciando uma trajetória e estrutura consolidadas.

