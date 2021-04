Aproveite a Páscoa para dizer adeus à chupeta de forma gentil

Livro infantil “Careta pra chupeta!” além de ter uma história divertida, apresenta um guia escrito por odontopediatra que auxilia os pequenos a deixarem o hábito.

O processo de mudança é sempre muito difícil para todos. Agora, imagina quando acontece para os pequenos? Uma das dicas de especialistas é incentivar a criança a dar todas as chupetas para algum personagem. E chegou a hora do Coelhinho da Páscoa. Sim, interromper um hábito exige coragem de ambas as partes. Ser gentil, mas ao mesmo tempo firme é o caminho. Para ajudar os pais nesse difícil processo, a escritora e Publisher, Maíra Lot Micales lançou o livro Careta pra chupeta!, pelo selo Caminho Suave, do Grupo Editorial Edipro.

O livro conta a divertida história de um garoto, sua chupeta e as caretas da tia Julieta. Ao final da obra, a escritora convidou o odontopediatra uruguaio, com mestrado e especialização em odontologia infantil nos Estados Unidos, Daniel Korytnicki a escrever um guia para auxiliar pais e responsáveis nessa difícil missão e interromper o hábito de forma gentil e gradual. “É certo que o objeto da chupeta conforta muitos bebês agitados, mas o uso prolongado ou banalizado pode levar a problemas dentários e a outros riscos de doenças”, explica o especialista.

No guia, o profissional traz diversas dicas como as vantagens e desvantagens da chupeta, a idade indicada para abandonar o hábito, etc. Confira mais dicas que estão presentes na obra e vão ajudar pais, cuidadores e claro, os pequenos nesse processo.

PASSO A PASSO PARA A RETIRADA DAS CHUPETAS: Para crianças de até 1 ano Retire todas as chupetas de uma só vez, eliminando o uso delas tanto durante o dia quanto para dormir. Observe se a criança substitui o hábito da chupeta por outro (chupar o dedo, pôr panos na boca, entre outros). Converse com o pediatra ou dentista sobre a melhor opção nesse caso. Para crianças e 1 a 2 anos Antes de iniciar o processo, converse com a criança e leia livros infantis sobre o tema, repetidas vezes, sempre de modo leve. Diga à criança que perdeu as chupetas. Dependendo da reação dela, você pode optar por um processo mais lento. Caso não consiga tirar todas as chupetas de uma vez, comece reduzindo o tempo de uso, especialmente durante o dia, quando a criança pode se distrair com atividades e brincadeiras. À noite, avise a criança que vai tirar a chupeta depois que ela dormir e que vai deixá-la ao lado dela; depois de alguns dias fazendo isso, retire por completo. Talvez a criança sinta dificuldade para se adaptar à falta da chupeta. Demonstre seu apoio com afeto e palavras encorajadoras. Seja firme. É fundamental não recuar na decisão. No caso de crianças acima de 2 anos

Se a criança tem mais de dois anos, existem alguns recursos que contam com a participação mais ativa dela: Incentiva a criança a dar todas as chupetas para o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa ou algum outro personagem. Depois que ela der, não volte atrás. Leia diversas vezes o livro sobre o tema. Tenha uma conversa franca com a criança; comente que o uso de chupetas sujas pode causar doenças, faz as pessoas não entenderem o que ela fala, pode entortar os dentes…É fundamental que ela compreenda a importância de interromper o hábito. Se a criança costuma pegar a chupeta quando está entediada, sugira alguma atividade mais interessante, como um brinquedo ou um livro. Experimente usar um calendário e para cada dia sem chupeta cole um adesivo colorido. Quando completar uma semana dê um prêmio à criança.

Ficha técnica

Editora: Caminho Suave

Gênero: Literatura infantil

ISBN: 978-65-86742-01-5

Edição: 1ª edição, 2020

Formato: 24 x 24

Páginas: 32

Preço: R$ 39,90

Link de venda: Amazon

Sinopse: Era só eu estar com a chupeta na boca que todo mundo fazia careta pra mim! Tanta cara feia me fez ter uma ideia: guardar em uma caixinha todas as chupetas que eu encontrasse. Será que agora vão acabar as caretas? Reúna coragem e embarque você também nesta aventura! Dentistas e pediatras concordam que o uso prolongado da chupeta causa danos ao desenvolvimento da criança. Inspirado na vivência que a autora teve como mãe e com um guia assinado pelo odontopediatra doutor Daniel Korytnicki, este livro vai arrancar risos (e talvez caretas!) do pequeno leitor e ajudá-lo a ver que pode ser muito fácil dar adeus às chupetas.

Sobre a autora: Maíra Lot Micales é Publisher de livros há dez anos, e já editou mais de quatrocentas obras. Filha de livreiros, é defensora ferrenha do livro como instrumento para formação e engrandecimento pessoal, desde os primeiros anos de vida. Mãe de dois filhos, formada em Administração de Empresas pela EASP-FGV e pela HEC-Paris, com especialização em Negociação pela FGV, atuou por vários anos na gestão do Museu de Arte Moderna de São Paulo e da CASACOR, sempre lidando com bens culturais. Como mãe, adora inventar histórias como forma de transmitir mensagens educativas ao seus filhos.

Sobre a ilustradora: Samanta Flôor é artista freelancer de Porto Alegre-RS, com trabalhos publicados nas áreas editorial, de ilustração infantil, histórias em quadrinhos e animação. Desde 2017, também tatua seus desenhos.

Sobre Daniel Korytnicki: autor do guia de orientação aos pais, é odontopediatra, formado em Odontologia pela Universidade da República, de Montevidéu, no Uruguai, com mestrado e especialização em odontologia infantil nos Estados Unidos pela Universidade de Michigan e doutorado em materiais dentários pela Universidade de São Paulo (USP). Uruguaio, mora no Brasil desde 1985, onde montou um consultório para atender crianças e adolescentes.

