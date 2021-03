Minas vai convocar voluntários e contratar estudantes e aposentados para linha de frente contra a covid-19

Medida faz parte de Projeto de Lei aprovado para enfrentar pandemia

A convocação de voluntários e a contratação de estudantes e aposentados são as mais novas alternativas do estado para reforçar as equipes de saúde da linha de frente contra a covid-19. Essas medidas se tornarão possíveis em Minas Gerais a partir do Projeto de Lei (PL) que foi aprovado em turno único, com alterações, durante Reunião Extraordinária realizada nesta terça-feira pelo Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

De autoria do presidente da ALMG, deputado Agostinho Patrus (PV), o PL é resultado de uma avaliação conjunta com representantes do Executivo, incluindo o governador Romeu Zema (Novo), sobre providências para enfrentar o aumento vertiginoso do número de internações por covid-19.

O projeto aprovado possibilita a ampliação dos serviços de saúde por meio da convocação de profissionais voluntários; contratação de estudantes da área de saúde; contratação de serviços de saúde por meio de credenciamento de pessoa física ou jurídica; e a contratação temporária de profissionais da área de saúde aposentados.

Na justificativa apresentada ao projeto, o deputado Agostinho Patrus lembra que os hospitais mineiros já estão com mais de 90% das unidades de terapia intensiva ocupadas, mas a escassez de profissionais de saúde impede a ampliação do número de leitos.

Fonte: Itatiaia