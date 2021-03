Cruzeiro: com retornos, suspensão e testes, time deve ter muitas alterações contra Tombense

Raposa contará com volta de Manoel e Matheus Neris, mas terá desfalque certo de Matheus Pereira e provável de Moreno

O Cruzeiro deverá ter muitas mudanças na equipe que entra em campo nesta quinta-feira (1º), diante do Tombense, no Mineirão, às 16h, pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro. Em relação à derrota no clássico contra o América, última aparição do time antes da paralisação do Estadual, o técnico Felipe Conceição fará ao menos três alterações.

A primeira é forçada. O lateral-esquerdo Matheus Pereira foi expulso na derrota para o América e cumpre suspensão automática. Assim, Alan Ruschel, que no clássico atuou como meia, voltará à posição de origem e substituirá o camisa 36, abrindo nova vaga para o meio-campo.

Ainda no sistema defensivo, após se recuperar de lesão muscular e desfalcar o Cruzeiro nas últimas três partidas, o zagueiro Manoel reassumirá a titularidade, no lugar de Eduardo Brock, que também foi expulso no clássico.

Pouco mais a frente, o volante Matheus Neris também está recuperado de lesão muscular. No entanto, seu retorno imediato à equipe é pouco provável, em função de Adriano ter ganhado a confiança de Felipe Conceição.

Já no ataque, Marcelo Moreno deverá ser, no máximo, opção no banco de reservas. Isso porque o boliviano serviu sua seleção nos amistosos contra Chile e Equador, respectivamente nos dias 26 e 29. A logística para que o retorno do atacante ao Brasil é complexa, em função da testagem obrigatória para detecção da covid-19. Assim, o camisa 9 dará lugar a Rafael Sobis, que começou a temporada como titular.

Além dessas situações, Felipe Conceição teve a semana livre para treinar e fazer testes, o que, após o baixo rendimento dos titulares contra o América, deve render novas alterações. O volante Matheus Barbosa, o meia Marcinho e o atacante Bruno José entraram bem no último clássico e podem ganhar sequência na formação inicial. O meia Claudinho também é cotado frente ao desempenho ruim do setor de criação do time.

Willian Pottker, que perdeu a titularidade após começar mal a temporada, corre por fora.

Fonte: Itatiaia