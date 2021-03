Operação Policial: Dois são presos por disparo de arma de fogo e tráfico de drogas em Sete Lagoas

Nesta terça-feira, 30, chegou ao conhecimento da Polícia Militar que estaria ocorrendo um disparo de arma de fogo, em que o suspeito em um veículo teria dado um tiro para o alto na porta da casa de sua ex-amásia.

De posse dessas informações foi desencadeada uma “Operação Policial” no intuito de identificar e prender o autor. Durante as diligências foi identificado o veículo utilizado e que um outro suspeita estaria no apoio, sendo os dois suspeitos presos.

Na tentativa de localizar a arma de fogo utilizada, foram realizadas buscas no imóvel de um dos suspeitos, situação em que foi localizado vasta quantidade de drogas, sendo diversos pés de maconha, baldes e potes contendo a droga dessecada, balanças de precisão e material para dolagem.

Agência Local de Comunicação-25º BPM