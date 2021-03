PM encerra festa em sítio e apreende documentos falsificados

No final de semana policiais militares receberam denúncias de que um sítio no condomínio Lagoa Nova estava ocorrendo uma festa com aglomeração de pessoas, descumprindo as restrições implementadas na Onda Roxa.

No local denunciado, os militares fizeram contato com A.K.P.M, 24 anos, que identificou-se como organizadora da festa. Já dentro do imóvel, os militares perceberam a presença de cerca de 15 pessoas, entre elas de uma menor de idade e grande quantidade de bebida alcoólica.

Durante buscas no local, foram encontrados no telhado 17 carteiras de habilitação falsas e cartões de crédito. No lote ao lado, os militares localizaram uma bolsa contendo 03 notebooks, pen drives, e papéis, sendo que em um dos computadores estava instalado um programa para falsificação de documentos, além de diversos documentos falsos já montados e prontos para impressão.

A.K.P.M foi conduzida para a Delegacia de Polícia pelo crime de fornecer bebida alcoólica a menor de idade. A menor também foi conduzida a Delegacia de Polícia, acompanhada de um representante legal por descumprimento de medida sanitária. Todos os materiais arrecadados foram apreendidos.

Redação com Agência Local de Comunicação-25º BPM