Taxa de ocupação de UTI em Sete Lagoas passa de 123%; veja mais no boletim desta terça

Idosos de 68 anos são os próximos a serem vacinados e cronograma de segunda dose é divulgado

De acordo com o boletim epidemiológico desta terça-feira, 30, houve um aumento de 1% nas notificações de casos suspeitos nas últimas 24 horas. A Secretaria Municipal de Saúde monitora 2.372 pessoas e já encerrou esse acompanhamento para 3.494 pacientes. Os testes com resultado negativo já somam 27.111 desde o início da pandemia.

Cinco novos óbitos em decorrência de complicações da Covid foram registrados: na última sexta-feira, dia 26, uma mulher de 70 anos no PA Belo Vale. Ontem, três óbitos no Hospital Municipal, todas mulheres, de 56, 61 e 87 anos. E hoje, na UPA, faleceu um homem de 70 anos. Assim, Sete Lagoas chega hoje a 14.515 casos positivos, com a confirmação de 173 novos testes positivos: 82 mulheres e 91 homens. Entre os positivos, estão 280 óbitos, 110 pacientes da cidade hospitalizados, 371 pessoas em isolamento domiciliar e 13.754 já curados.

Hospitalizados

As internações por problemas respiratórios seguem em alta. São 149 pacientes internados, sendo 68 em UTI e 81 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 58 de Sete Lagoas, três de Prudente de Morais, dois de Capim Branco e os demais de Curvelo, Pirapama, Cordisburgo, Pompéu e Inhaúma. Entre os internados, 108 testaram positivo para Covid, oito tiveram resultado negativo e 33 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 41 internados, sendo 26 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 40 internações, sendo 15 em UTI, das quais quatro em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 35 pacientes internados, sendo 15 em UTI. E na UPA são 33 internados, 12 em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, chega hoje a 123,5%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice se mantém em 93%.

Novos leitos

Mais 24 leitos de enfermaria exclusivos para pacientes com Covid-19 serão abertos pela Prefeitura até a próxima semana. Os leitos serão instalados em uma nova unidade da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na rua Felipe dos Santos, onde antes funcionava a sede da Guarda Municipal, ao lado da praça Dom Carmelo Mota. O prédio foi completamente reformado e, no momento, está recebendo pontos de oxigênio.

Hospital Regional

Outra boa notícia é que terá início, em breve, o trabalho de escaneamento da estrutura do Hospital Regional, que está com as obras paradas desde 2015. Uma representante da empresa vencedora da licitação esteve no local hoje de manhã, acompanhada do prefeito Duílio de Castro, do vice-prefeito Dr. Euro, do secretário de Saúde, Dr. Flávio Pimenta e do secretário adjunto Alber Alípio. O trabalho tem previsão de quatro meses e é considerado essencial para se levantar a situação da estrutura já construída.

Vacinação

A Prefeitura de Sete Lagoas continua evoluindo no calendário de vacinação de idosos contra a Covid-19. Nesta quarta-feira, será a vez dos idosos de 68 e 69 anos receberem a primeira dose da vacina, em três locais: ginásio Dr. Márcio Paulino e estacionamentos das faculdades Santo Agostinho e Ciências da Vida, de 08h30 às 17h.

Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso (aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa). Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência. Como o Município não realizou vacinação ontem, o vacinômetro volta a ser atualizado amanhã com os dados da vacinação que ocorre hoje para os idosos de 69 e 70 anos.

Segunda dose

A segunda dose volta a ser aplicada aos idosos com 80 anos ou mais, que tomaram a primeira dose da Coronavac, a partir desta quarta-feira, 31, de 09h30 às 16h. Ao todo dez unidades da Atenção Primária farão a vacinação desse público. São elas: UBS Cidade de Deus, UBS Luxemburgo, UBS Belo Vale, Centro de Saúde Santa Luzia (Jardim Arizona), Centro de Saúde Manoa, Centro de Saúde Progresso, Centro de Saúde Várzea, Centro de Saúde São João, Centro de Saúde Santo Antônio e ESF CDI. Os documentos obrigatórios são comprovante da primeira dose e cartão do SUS ou CPF. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social, respeitando o toque de recolher. Dúvidas: 3773-2576 |Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom