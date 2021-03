Com a onda roxa, Hemominas orienta doadores de sangue

Considerando a recente inclusão de todos os municípios de Minas Gerais na Onda Roxa a Fundação Hemominas orienta para que todos os candidatos à doação de sangue utilizem o protocolo do agendamento como fonte de comprovação de deslocamento até suas unidades.

O comprovante de agendamento é enviado ao e-mail de cadastro utilizado no momento do agendamento online. Ele também pode ser emitido via MGapp – Cidadão, em <<Meus Agendamentos >>.

Em caso de não comparecimento, solicita-se cancelar o agendamento para disponibilizar o horário a outro candidato.

Consulte os endereços e horários de atendimentodas unidades Hemominas em todo o Estado.

Como fazer a doação

Entre os requisitos básicos para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, mais de 50 kg, estar bem descansado no momento da doação, estar alimentado e apresentar documento original e oficial com foto.

Candidatos à doação de sangue que foram infectados pelos vírus COVID-19, após diagnóstico clínico ou laboratorial ficam inaptos por 30 dias após completa recuperação (assintomáticos e sem sequelas que contraindiquem a doação);

Candidatos que tiveram contato com pessoas que apresentaram diagnóstico clínico ou laboratorial de infecção pela Covid-19 são considerados inaptos pelo período de 14 dias, após o último contato com essas pessoas.

Conheça todas as condições e restrições para doação de sangue.

Vacinas

O prazo de inaptidão para doação após a vacina para Covid-19 depende da vacina recebida. Para as vacinas disponíveis em Minas Gerais até o momento, os prazos são:

– Coronavac/Sinovac: 48 horas

– Covishield/ Serum/ AstraZeneca/ Fiocruz: 7 dias

Em Sete Lagoas, o Núcleo Regional Hemominas funciona na Avenida Doutor Renato Azeredo, R. Dante Lanza, Telefone: (31) 3027-2700

Com informações do Hemominas