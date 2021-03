Representante da Conepp visita obras do Hospital Regional de Sete Lagoas

Sete Lagoas recebeu nesta terça-feira (30), a visita de Fabíola Pires da Coneep Consultoria, empresa que venceu a licitação do Estado, referente às obras do Hospital Regional de Sete Lagoas.

Ela visitou o local acompanhada pelo prefeito Duílio de Castro, do vice-prefeito Dr. Euro Andrade, secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta e do secretário adjunto de Saúde, Alber Alípio.

A Conepp será a responsável pelo diagnóstico, com equipamento de alta tecnologia, para definir toda a estrutura já erguida para um levantamento geral da obra paralisada desde 2015.

A obra será concluída com recursos da Vale do Rio Doce, após decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que determinou a realização de obras em várias regiões do Estado, como forma de compensação dos prejuízos causados pelo rompimento da Barragem de Brumadinho.

Da Redação