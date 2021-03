Canção Nova divulga programação da Semana Santa

Além das celebrações tradicionais, haverá palestras, momentos de oração e Adoração ao Santíssimo Sacramento.

O Acampamento Semana Santa, realizado tradicionalmente na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), acontecerá sem público pelo segundo ano consecutivo, conforme medida restritiva para enfrentar a pandemia. Os Ritos Litúrgicos serão realizados no Santuário do Pai das Misericórdias, com transmissão pelo Sistema Canção Nova de Comunicação e pelas redes sociais.

No Domingo de Ramos (28/03), as missas serão às 9h e às 18h. O “Sermão das sete palavras” será na quarta-feira (31/03), às 17h50. A missa dos Santos Óleos, na quinta-feira (01/04), acontece na catedral de Lorena (SP), às 10h, e da “Ceia do Senhor”, no Santuário do Pai das Misericórdias, às 20h. O rito do “Lava-pés” será omitido.

Na Sexta-feira Santa (03/04), às 15h, acontece a “Celebração da Paixão de Cristo” – único dia do ano em que não há missa – e, às 20h, a meditação da Via-Sacra, com a participação do cantor Eugênio Jorge, da Missão Mensagem Brasil.

Na noite de sábado, tem a missa da “Vigília Pascal”, às 20h, quando é feita a renovação das promessas batismais. Para o Domingo de Páscoa, os horários de missa são: às 7h30, 12h e 15h. Além das celebrações próprias da Semana Santa, haverá palestras, momentos de oração e Adoração ao Santíssimo Sacramento. Estão na programação desses dias os padres: Adriano Zandoná, Roger Luis e Elenildo Pereira, o diácono Nelsinho Corrêa e a missionária Vera Lúcia, Formadora Geral da Comunidade Canção Nova.

Frente às exigências impostas pela pandemia da Covid-19, em uma “Carta ao povo de Deus”, o bispo da Diocese de Lorena (SP), Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, deixa uma palavra de alento aos fiéis: “Enraizados e alimentados na esperança que brota do Evangelho, que possamos vislumbrar, num tempo oportuno, o retorno às celebrações presenciais, às práticas sacramentais e às atividades pastorais em todos os níveis”.

Serviço

Evento: Acampamento Semana Santa – Tema: “Pai, em vossas mãos eu entrego o meu espírito” (Lc 23,46)

Data: 31 de março a 04 de abril de 2021

Local: Canção Nova

End.: Av. João Paulo II, s/nº, Alto da Bela Vista – Cachoeira Paulista (SP)

Entrada: Evento sem público

Programação completa: https://eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-semana-santa-9/



Com informações da Assessoria de Imprensa Canção Nova