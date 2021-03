Sarau especial de Páscoa traz dois ciclos de Schumann interpretados pelo tenor Flávio Leite e a soprano Paola Bess, acompanhados pelo pianista André Carrara

Projeto mensal Saraus Bell’Anima, idealizado pelo compositor e violinista gaúcho Vagner Cunha e pelo empresário Claudio Carrara, chega a sua sétima edição com apresentação transmitida ao vivo e de forma gratuita neste sábado, dia 3 de abril, às 19h.

Em sua primeira edição deste ano, o projeto Saraus Bell’Anima convida o tenor Flávio Leite e a soprano Paola Bess para interpretarem dois intensos ciclos de canções de Schumann (1810-1856), o maior compositor do romantismo alemão. Acompanhados pelo pianista da Ospa André Carrara, os solistas interpretarão ao vivo Dichterliebe Op.48 e Frauenliebe und Leben Op.42, opus que retratam os ciclos do amor na vida de um homem e uma mulher, segundo o olhar do século XIX. A apresentação acontece neste sábado, 3 de abril, às 19h, e será transmitida gratuitamente pelo canal do YouTube da Bell’Anima Produções (www.youtube.com/ bellanimaproducoes).

Idealizado pelo compositor e violinista gaúcho Vagner Cunha e pelo empresário Claudio Carrara, o projeto tem promovido, desde junho de 2020, uma série de concertos mensais, virtuais e gratuitos realizados na sede da produtora musical Bell’Anima, em São João do Polêsine, no Rio Grande do Sul. Para acompanhar a experiência virtual, cada edição incorpora, ainda, outras formas de expressão artística, com artes gráficas que são criações inéditas do artista plástico Fabio Zimbres, além de uma exposição fotográfica, os Saraus Visuais, com obras do fotógrafo Gilberto Perin.

Nas seis sessões anteriores, a iniciativa recebeu grandes representantes da música popular, como Guinga, Anaadi, Jorginho do Trompete, Ernesto Fagundes e Luciano Maia, além de artistas consagrados da música erudita nacional e internacional, como Carla Maffioletti e Ney Fialkow. As apresentações já realizadas também estão disponíveis no canal da Bell’Anima no YouTube.

SERVIÇO – PROGRAMAÇÃO ON-LINE – MÚSICA