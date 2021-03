Simone e Simaria anunciam live especial de Páscoa com participações especiais!

Irmãs convidam Tarcísio Do Acordeon e Tierry para animarem a tarde do domingo.

Páscoa em clima de amor, união e música! Essa é a proposta de Simone e Simaria que vão agitar a tarde deste domingo, 4, com a live “Debaixo do meu telhado” pra lá de especial! Querem saber? As artistas escolheram um cenário diferente da última transmissão. Desta vez a live show acontece direto de Boituva, do Haras Ana Dantas, e conta com as participações especiais de Tarcísio do Acordeon e Tierry. Já imaginou? É no domingo de Páscoa, às 17h , no canal oficial da dupla no Youtube. Para completar ainda mais essa live, o repertório traz hits atuais do novo DVD, antigos sucessos da carreira e clássicos do forró.

“Meus amores, estamos ansiosas por mais esse encontro. Estamos felizes com o retorno da Simone com a nossa pequena Zaya e com toda a repercussão e sucesso do nosso DVD “Debaixo do nosso telhado. Resolvemos promover esse novo encontro com os nossos fãs, nesse momento tão delicado que estamos vivendo, e promover uma tarde especial. Esperamos levar alegria e amor através da nossa live!” conclui Simaria.

Com informações de R&D Comunica