Polícia Federal prende balconista que tentou vender remédio para intubação por R$ 3,5 mil

Homem tentou vender besilato de atracúrio e é utilizado para relaxar os músculos

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Roraima prendeu nessa segunda-feira (29), em flagrante, um balconista de farmácia que tentou vender um remédio usado para intubação de pacientes – de uso hospitalar, comercialização restrita e em escassez em diferentes regiões do país – a familiares de pessoas internadas no aguardo de procedimentos.

Segundo o próprio preso, em razão da falta do medicamento na rede pública, as famílias pagariam até R$ 3,5 mil por uma caixa com 25 ampolas. Uma caixa seria suficiente para apenas dois dias de uso para um paciente, indicou ainda o balconista à Polícia Federal.

O remédio que o homem tentou vender é chamado besilato de atracúrio e é utilizado para relaxar os músculos dos pacientes durante cirurgias e internações em unidade de terapia intensiva (UTI).

De acordo com a PF, o suspeito trabalha como balconista de farmácia há sete anos e disse que encomendaria as medicações de Manaus. O homem foi preso pela prática do crime de venda de medicamento com procedência ignorada, cuja pena pode chegar a 15 anos, informou a corporação.

A ação Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Roraima é coordenada pela Polícia Federal e tem participação das polícias Civil e Militar e das Secretarias da Justiça e Cidadania e da Segurança Pública do Estado.

Fonte: Itatiaia