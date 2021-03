Programação da Semana Santa é realizada de forma virtual devido à covid-19

Programação, que teve início no Domingo de Ramos (28) e vai até o Domingo de Páscoa (4), vai ser transmitida pelas redes sociais

Pelo segundo ano consecutivo, a tradicional programação da Semana Santa da Igreja Católica vai ocorrer de forma virtual em Sete Lagoas por conta do agravamento da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A semana santa, que teve início nesse Domingo de Ramos (28) e vai até o Domingo de Páscoa (4), é considerada a mais importante de toda a liturgia católica.

Os fiéis acostumados com as procissões, as confecções de tapetes de serragem, as encenações e as missas diferenciadas, que narram passo a passo dos momentos vivenciados por Jesus Cristo neste período, vão ter que se acostumar com o novo normal, onde as celebrações ocorrem pelos canais da Diocese de Sete Lagoas na internet.

Através de sua página oficial, o Bispo Diocesano Dom Francisco Cota de Oliveira publicou as seguintes orientações e recomendações para as paróquias:

USO DAS REDES SOCIAIS E DE OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – Em virtude deste tempo pandêmico, as redes sociais e outros meios de comunicação, tornaram-se grandes instrumentos de evangelização, favorecendo aos fiéis leigos manifestarem sua fé em suas respectivas necessidades. Assim sendo, sugerimos que, no decorrer da Semana Santa, se privilegie as redes sociais e outros meios de comunicação acessíveis e/ou disponíveis para transmitir as celebrações, permitindo aos fiéis, impossibilitados de frequentar a própria igreja, a acompanharem as celebrações.

PROCISSÕES – Previstas sempre em nossas programações da Semana Santa, devem, contudo, ser evitadas, visando a não aglomeração de fiéis e, consequentemente, não possibilitando possíveis riscos à saúde pública..

MISSA DO CRISMA – Seja celebrada, a juízo do bispo diocesano, na medida do possível, com uma representação de “pastores, ministros e fiéis”. Em nossa Diocese, será celebrada na Quinta-Feira Santa, dia primeiro de abril, às 9h, na Matriz de Santa Luzia, em Sete Lagoas. Além dos bispos, sacerdotes e diáconos, propomos que cada paróquia motive a participação de um(a) leigo(a) nesta Celebração de caráter diocesano. Também as Famílias Religiosas e as Novas Comunidades poderão encaminhar um participante para a esta Celebração. Pedimos a gentileza de informar o nome dos participantes através do telefone da Cúria Diocesana (31) 3773-2270 (Luciana ou Carla) ou do email: secretaria@diocesedesetelagoas.com.br , até o dia 30 de março.

5- MISSAS DA CEIA DO SENHOR – Seja omitido o Rito do Lava-pés. Esse rito, quando realizado, requer a presença física de pessoas, homens e mulheres. Por isso, não deve ser substituído por nenhuma outra iniciativa, ideia ou representação que possa ferir o valor simbólico-sacramental deste gesto ritual. No final desta celebração, após a oração depois da comunhão, omita-se também a Transladação do Santíssimo Sacramento, que deve ser conservado no tabernáculo como de costume.

“Não se pode fazer a exposição com o ostensório” (Paschalis Sollemnitatis, n. 55). O momento de adoração seja breve para se evitar a permanência dos fiéis dentro das igrejas por muito tempo.

6 – SEXTA-FEIRA SANTA – Conforme orientação do Missal Romano (Sexta-feira da Paixão do Senhor, pag.255 n. 12) o bispo pode autorizar ou determinar uma intenção particular. No contexto da pandemia, que tem vitimado tantas pessoas, também em nossa Diocese, repropomos a oração abaixo, a ser novamente inserida na Oração Universal, como número X, antes de se rezar “Por todos os que sofrem provações”:

Pelos que padecem a pandemia do Covid-19

Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam: consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus; fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos; e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz.

Reza-se em silêncio. Depois o sacerdote diz:

Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor.

Para a Adoração da Santa Cruz, seja utilizada a genuflexão simples ou outro gesto apropriado, evitando a utilização do beijo ou qualquer outro contato físico: “o sacerdote toma a cruz e, de pé diante do altar, convida o povo em breves palavras a adorá-la em silêncio, mantendo-a erguida por um momento” (Missal Romano, Sexta-feira da Paixão do Senhor, pag. 261 n. 19).

SÁBADO SANTO – Propomos que na Vigília Pascal, além do Círio que permanecerá na Matriz, acenda-se também os círios a serem encaminhados para as comunidades da Paróquia. A incisão destes Círios (de tamanho menor que o da Matriz) poderá ser feita antes da Celebração da Vigília e sejam acesos no momento da Liturgia Batismal, em alusão aos batizados que, não se fazendo presentes na Vigília, devido às restrições decorrentes da pandemia, irão celebrar o Tempo Pascal em cada uma das comunidades da paróquia.

A Solene Vigília Pascal seja celebrada conforme sua estrutura própria. Pode-se, porém, seguir algumas indicações particulares (Missal Romano, Vigília Pascal, n. 13). Liturgia da Palavra (segunda parte): sugerimos a proclamação do número reduzido dos textos bíblicos para se evitar o prolongamento da celebração, ou seja: “Leiam-se pelo menos três leituras do Antigo Testamento ou, em casos especiais, ao menos duas. A leitura do Êxodo, cap. 14, nunca pode ser omitida” (Missal Romano, Vigília Pascal, n. 21). Do Novo Testamento, leiam-se a Epístola e o Evangelho.

Na difícil travessia desta aterrorizante pandemia, roguemos ao Bom Jesus dos Aflitos, e sua Santíssima Mãe, Nossa Senhora Auxílio dos cristãos, que nossas ações litúrgicas sejam frutuosas e dispensadoras do ânimo batismal na vida do povo a nós confiado, em cada porção desta Igreja Particular de Sete Lagoas

Redação com informações da Diocese