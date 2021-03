Prefeitura empossa membros do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sete Lagoas

A Prefeitura de sete Lagoas empossou, na manhã desta segunda-feira, 29, os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sete Lagoas (CMDCA) para o quadriênio 2021/2024.

O conselho, formado por membros representantes do Poder Executivo Municipal e da Sociedade Civil, tem como finalidade acompanhar todos os programas e projetos voltados ao atendimento de crianças e adolescentes, que asseguram o direito à vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência comunitária, família, educação, profissionalização, cultura, lazer e, ainda, sugerindo medidas de proteção em situações de risco.

Além disso, o CMDCA tem como função traçar políticas municipais dos direitos das crianças e adolescentes, definindo prioridades e controlando as ações de execução, opinando na formulação de políticas sociais básicas, no interesse da criança e o adolescente, deliberar sobre a conveniência e oportunidade de implementação de programas e serviços, bem como a criação de entidades governamentais e gerir o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, opinando sobre a destinação de recursos públicos para programações culturais, esportivas e de lazer da criança e do adolescente.

A posse do conselho ocorreu por meio de videoconferência, seguindo as recomendações dos órgãos competentes de saúde, evitando assim maior disseminação da Covid-19. O prefeito Duílio de Castro, acompanhado pela secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Carvalho Chaves, esteve presente e deu as boas vindas aos membros do Conselho. “É muito importante termos os conselhos municipais para sugerirem ideias, propor projetos e muito mais. Nós contamos e confiamos em vocês”, comentou o prefeito.

O CMDCA/SL é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e regido nos termos do artigo 88, inciso II, da Lei Federal de número 8.069/1990.

Segue a lista com os nomes dos empossados:

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

I – Representando a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos:

Titular- Magda Thomé Speltz

Suplente- Luciana das Graças Oliveira

II – Representando a Secretaria Municipal da Cultura e Juventude:

Titular – Carla Renata D’Paola Godoy

Suplente – Maria Bárbara Macedo Basílio

III – Representando a Secretaria Municipal de Educação:

Titular- Lúcia Helena de Souza Silva

Suplente – Fabiana Ferro Gutierrez

IV – Representando a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia:

Titular- Adriane Lopes Saccio Mendes

Suplente- Márcio Ferreira Aguiar

V – Representando Secretaria Municipal de Saúde:

Titular- Bruna Marques Reis

Suplente- Tercilia Ribeiro de Carvalho

VI – Representando a Secretaria Municipal de Fazenda:

Titular- Adriane Maria de Lima

Suplente- Carlos Afonso da Costa

VII – Representando a Secretaria Municipal de Administração:

Titular-Thiago Henrique Valgas de Lima

Suplente- Paula da Cruz Silva

VIII – Representando a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer:

Titular- Herivelton Paulo Martins

Suplente- Alyne de Lacerda Barbosa

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

I – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sete Lagoas – APAE:

Titular – Jussara Maria Torres da Costa

Suplente: Kênia Micaely Amorim

II – Associação dos deficientes Visuais de Sete Lagoas – ADVISETE:

Titular- Tatiane Aparecida Martins

Suplente – Luciene Cristina Barbosa

III – Projeto Local de Envolvimento Comunitário – PLEC:

Titular: Marina dos Santos Cafaggi

Suplente: Tereza Cristina Alves da Rocha

IV – Pastoral da Criança:

Titular – Maria de Lourdes Duarte Avelar

Suplente – Maria das Graças de Oliveira Ribeiro

V – Rede Cidadã:

Titular – Asmeli Leal

Suplente – Viviane dos Santos Chaves

VI – SERPAF:

Titular – Rachel Branco e Ribeiro

Suplente – Gabriella Vasconcelos Ferreira