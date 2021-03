Promovendo melhorias durante a pandemia

Fechado por determinação da onda roxa, Clube Náutico de Sete Lagoas realiza obras de melhorias, aguardando volta de associados.

Fechado por respeitar as determinações do decreto estadual que, inseriu todas as cidades de Minas Gerais na onda roxa do plano de conscientização e combate ao novo coronavírus, o Clube Náutico de Sete Lagoas, pensando no bem estar do associado, que na primeira possibilidade, retornará aos momentos de lazer no Colosso Campestre, mantém uma rotina de trabalho promovendo melhorias no espaço.

Em suas redes sociais, a Diretoria RenovAção compartilhou um pouco das atualizações. “Nosso amigo Carlos Humberto, o Grande, como carinhosamente é chamado por todos no Clube, vem trazer mais uma novidade para todos os associados. Como responsável por todas as obras do Clube, ele apresenta a todos a sequência das obras de acessibilidade e revitalização da Alameda que dá acesso aos quiosques e às cozinhas”, frisou a administração.

De acordo com as publicações, são mais de 1200 metros de piso que dão sequência à revitalização da área da tenda das churrasqueiras.

“É o comprometimento da Diretoria RenovAção e de todos os colaboradores do Clube para que cada dia o Colosso Campestre fique ainda mais agradável e belo para receber nossos associados”, afirmou a direção completando: “Esperamos e confiamos que, em breve, todos poderemos estar juntos e novamente curtindo o Clube, com saúde e com segurança”.

De acordo com o decreto estadual, locais de lazer como o Clube Náutico deverão se manter fechados ao público, pelo menos até o dia 04 de abril, já que o prazo de 15 dias foi estendido na quarta-feira (24), sendo assim, o Clube Náutico não poderá funcionar por determinações que fogem à vontade da Diretoria RenovAção.

“Reiteramos nosso compromisso com todos os associados, trabalhamos desde o início pela reabertura e temos feito o melhor, mas a situação em que se encontram as cidades do Estado, fez com que o Governador tomasse tal atitude”, pontuou e finalizou: “Reforçamos mais uma vez nosso pedido de compreensão e colaboração de todos, e seguiremos trabalhando para que o Clube esteja cada vez melhor para receber cada um de nossos associados quando tudo normalizar novamente”.

