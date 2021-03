Comarca de Sete Lagoas ganhará um novo Fórum

Obra de ampliação contará com a construção de dois anexos integrados ao prédio principal.

Sete Lagoas ganhará ampliação do Fórum Desembargador Félix Generoso. Sendo uma das maiores economias do Estado de Minas Gerais, mas inobstante tal fato, a estrutura do Poder Judiciário da Comarca está há muito tempo defasada, e já não consegue atender às necessidades dos jurisdicionados da região, que engloba outros seis municípios vizinhos, com uma população total de mais de 300 mil habitantes.

Ciente dessa necessidade, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, atendendo a requerimento da comunidade jurídica local, dará início à ampliação das instalações físicas do fórum, hoje situado na Rua José Duarte de Paiva, no bairro Santa Luzia, com a construção de dois anexos integrados ao prédio principal. As novas instalações permitirão, futuramente, a criação de novas varas e unidades jurisdicionais, já que, atualmente, não há espaço físico para tanto. Além disso, as melhorias possibilitarão o incremento da oferta à comunidade, de instrumentos de promoção da dignidade, como o setor psicossocial e o Centro de Solução de Conflitos (CEJUSC), hoje, precariamente instalados no Fórum, bem como a reunião, em um mesmo prédio, das varas comuns e das unidades do Juizado Especial, facilitando o acesso para o público em geral.

O Juiz Diretor do Foro da Comarca de Sete Lagoas, Carlos Eduardo Vieira Gonçalves destacou que, com a ampliação a Comarca contará com muitos benefícios. “É um investimento de R$32 milhões, com geração de emprego e renda, além de inúmeros benefícios para a Comarca em termos de atendimento prestado. Temos ótimas perspectivas, apesar do cenário, mas o trabalho implantado foi muito bem feito, continuamos trabalhando e o desejo é de render bons frutos para a cidade e para a comunidade”, relatou o Juiz.

Ressalta-se que, para a consecução do projeto, fez-se necessária a desapropriação das propriedades próximas ao prédio, o que ocorreu de maneira pacífica e não litigiosa, sendo os trâmites administrativos e judiciais amplamente debatidos com os moradores, pela administração do Fórum.

Cabe salientar que a ampliação da estrutura do Poder Judiciário em Sete Lagoas foi inserida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na lista das obras prioritárias, e conta com o apoio direto da Prefeitura de Sete Lagoas, que providenciou a regularização fundiária dos imóveis desapropriados, bem como do Governo Estadual, que efetuou tal desapropriação.

É indubitável que o novo fórum será uma conquista para Sete Lagoas e região, evidenciando a importância da Comarca no Estado, havendo previsão de conclusão da obra em 36 meses.

A Comarca de Sete Lagoas possui hoje 83.388 processos ativos nas áreas cível e criminal.

Da Redação