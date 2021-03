52% dos brasileiros afirmam ter engordado durante pandemia

Alimentos ricos em nutrientes e exercícios físicos, mesmo dentro de casa, podem auxiliar no emagrecimento e bem-estar

A alimentação de muitas pessoas se transformou com as mudanças na rotina causadas pela pandemia da Covid-19. Uma pesquisa da Diet & Health Under Covid-19, realizada em 30 países, colocou os brasileiros em primeiro lugar entre os que mais engordaram durante a quarentena. 52% dos entrevistados afirmaram ter aumentado de peso desde o começo da disseminação do coronavírus. Segundo o levantamento, na média global, 31% das pessoas engordaram nesse período. Outros países que lideraram com o aumento de peso foram Chile (51%) e Turquia (42%).

Por conta disso, o Dia da Saúde e Nutrição, comemorado em 31 de março, ajuda a conscientizar a população sobre a importância de cuidar bem da alimentação. O consumo de alimentos ricos em nutrientes, principalmente produtos naturais e frescos, ajuda no funcionamento do corpo e na manutenção da imunidade. Além disso, evitar comidas industrializadas e fazer atividade física regularmente também auxiliam na qualidade de vida.

E para incentivar a adoção de novos hábitos, a Herança Holandesa e a Colônia Holandesa, marcas de farinhas de trigo e leite da Unium, que une as indústrias das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, separaram duas receitas. Uma delas é o Pão de Sanduíche Integral, que conta com o trigo integral como parte dos ingredientes. Alguns benefícios dessa farinha para o organismo são a regularização do intestino e o combate ao acúmulo de gordura abdominal, sendo uma aliada no emagrecimento. Outra receita é o Muffin Integral, que tem entre os ingredientes o leite, que previne a osteoporose, melhora o funcionamento do sistema nervoso e ajuda a controlar a pressão alta.

Pão de Sanduíche Integral

Ingredientes:

500g de farinha de trigo integral Herança Holandesa

100ml de água

300ml de leite integral Naturalle

50g de manteiga

40g de açúcar

1 colher (chá) de sal

2 colheres (chá) de fermento biológico seco

Modo de preparo:

Misturar 50g de farinha de trigo integral com a água e o fermento, reservar por 15 minutos. Misturar o preparo de fermento com os demais ingredientes, misturar na batedeira com o gancho, por 5 minutos em velocidade baixa. Desligar e deixar descansar por 15 minutos.

Bater em velocidade média por 10 minutos, desligar e cobrir o recipiente com um pano. Deixar crescer até dobrar de volume (cerca de 1h a 1h30 em dias frios). Untar uma forma de pão com tampa.

Moldar a massa sobre uma bancada enfarinhada e colocar na forma. Deixar crescer por 30 minutos. Tampar e levar ao forno.

Assar em forno pré-aquecido em 180ºC por 1h20min.

Desenformar quente sobre uma grade.

Cortar depois de frio.

Rendimento: 1 pão

Tempo de preparo: 220 minutos

Dificuldade: Fácil

Muffin Integral Herança Holandesa

Ingredientes:

– 1 xícara de chá de farinha de trigo Herança Holandesa tradicional

– 1/2 xícara de chá de farinha de trigo Herança Holandesa integral

– 2 ovos

– 4 colheres de sopa de óleo de canola

– 1 colher de chá de sal

– 1 xícara de leite Naturalle

– 1/2 colher de sopa de fermento em pó

– 50 g de lombo defumado finas fatias Alegra

– 1 tomate grande sem semente e sem pele picado em cubos

– 2 colheres de sopa de azeitonas picadas

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture as farinhas de trigo, o sal e o orégano. Acrescente os outros ingredientes até ficar homogêneo. Coloque em forminhas de cupcake e leve para assar em forno pré-aquecido a 180°C por 30 minutos ou até dourar.

Rendimento: 12 unidades

Tempo de preparo: 40 minutos

Dificuldade: Fácil

Com Central Press