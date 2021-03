Morre Antônio Campolina, um dos fundadores da Credisete e ex-provedor da I.N.S.G

Sete Lagoas perdeu na madrugada deste domingo,28, um grande benfeitor, com o falecimento do senhor Antônio Campolina França aos 94 anos, devido a uma pneumonia. Ele faleceu em casa.

Além de um dos fundadores da cooperativa de Crédito Credisete/Sicoob, foi durante muitos anos, provedor do Hospital Nossa Senhora das Gracas. Sempre dedicou boa parte da sua vida às causas sociais da cidade e região.

Na foto, da esquerda para a direita, o então vice prefeito, Duílio de Castro, Ivan França (filho do senhor Antônio), o então prefeito Leone Maciel, Antonio Campolina, a esposa, Dona Tereza, e Leonardo Costa Chaves, presidente do Sicoob/Credisete, na solenidade de inauguração da agência do banco que leva o nome do senhor Antônio Campolina, na Rua Professor Abeylard, no dia 20 de janeiro de 2017.

Ele era casado com Thereza Campolina com quem tem teve quatro filhos: Aécio, Ivan, Wander e Tales, além de 7 nesto e a bisneta Antônia, prestes a nascer.

Devido à pandemia, o velório acontece no horário de 11h40 às 12h, para o Cemitério Parque Boa Vista.

Redação