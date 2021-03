Agora é a vez de idosos com 70 e 71, neste domingo

A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Sete Lagoas inicia uma nova fase neste domingo. Desta vez a primeira dose do imunizante abrange os idosos com idade de 70 e 71 anos, nesta sexta-feira (26).

Três lugares foram disponibilizados para as aplicações: Shopping Sete Lagoas (portaria ao lado da loja C7A), Faculdade Santo Agostinho (Rua Atenas, 237, Jardim Europa), e no Ginásio Coberto Márcio Paulino (Praça da Feirinha). O horário para todos será de 9 às 16h.

Para vacinar-se é necessário que o idoso ou o acompanhante apresente documento de identificação com foto, comprovante de endereço em nome do idoso e cartão do SUS. O idoso que não possuir comprovante de residência em seu nome, deverá entrar em contato com a ESF ou Posto de Saúde mais próximo de sua residência e solicitar uma declaração.

Idosos com dificuldade de locomoção ou acamados serão vacinados em domicílio, mediante agendamento prévio na ESF mais próxima de sua residência.