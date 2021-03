Prefeitura abre cadastro para imunização de profissionais da saúde ainda não vacinados

Visando a imunização contra a Covid-19 daqueles profissionais ligados à área da saúde que ainda não se vacinaram e não possuem carteira profissional da área, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – abriu um formulário on-line, de 26/03 a 30/03/2021, para que esses profissionais possam se cadastrar.

Estão aptos a se inscrever atendentes de clínicas e consultórios, funcionários de laboratórios, auxiliares de dentistas, balconistas de farmácia, motoristas de ambulância, seguranças, vigias e profissionais de limpeza de edifícios com serviços na área da saúde, cuidadores de idosos, e demais profissionais que atuam no atendimento à saúde no município.

Vale lembrar que o cadastro não garante a vacinação, conforme reforça o secretário adjunto de Saúde, Alber Alípio. “Faremos uma análise caso a caso, após definição de critérios de prioridade dentro do grupo”, afirma. O link para cadastro é http:// cadastramentoprofissionaisdesa ude.setelagoas.mg.gov.br/.