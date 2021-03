Programa Passando a Limpo desta sexta (26) recebeu o comandante da GCM Sérgio Andrade

Durante o programa o trabalho da GCM foi muito elogiado pelos apresentadores e espectadores, ressaltando o compromisso da guarnição com a cidade. A Guarda Civil de Sete Lagoas foi criada em 2004 e por meio de um decreto em 2014 passou a fazer ações de prevenção no município. De acordo com o comandante, a partir do ano passado, por causa da pandemia, novas tarefas foram adicionadas. “Foram ampliadas nossas ações, então fazemos cumprir o que está escrito nos decretos”, comenta.

O impasse entre os comerciantes e os decretos de isolamento social para conter a pandemia também foi destacado. Segundo o comandante, a GCM tem o papel de fazer cumprir os decretos. “A gente entende que realmente as pessoas precisam trabalhar, os empresários precisam sobreviver, mas infelizmente tem um decreto que naquele momento proíbe e restringe algumas situações que requerem fiscalização e cuidado. […] O momento agora é realmente de conscientização, cada um tem que colocar a cabeça para pensar e entender a gravidade disso tudo ”.

O programa será reprisado neste domingo (28) às 09h da manhã pela Rádio Eldorado AM1300 ou pelo site e app www.eldorado1300.com.br. Para assistir a entrevista completa, acesse a página do Facebook do Site Sete Lagoas!

Da Redação com site Sete Lagoas.com.br