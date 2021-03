Sete Lagoas fecha a semana em alta com novos casos positivos; ocupação de UTI chega a 118%

Sete Lagoas fecha a semana contabilizando 14.071 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 198 novos casos positivos, sendo 117 mulheres e 81 homens. Estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde 2.207 pessoas e 3.375 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 26.567 desde o início da pandemia.

Mais quatro óbitos por complicações da Covid foram confirmados. Ontem, um homem de 76 anos que estava internado no Hospital Municipal e uma mulher de 69 anos que estava internada na UPA. Hoje, um um homem de 67 anos no Hospital Municipal e um homem de 75 anos na Unimed. Assim, Sete Lagoas chega a 258 óbitos até o momento, 125 pacientes de Sete Lagoas hospitalizados com resultado positivo, 452 pessoas em isolamento domiciliar e 13.236 pacientes já curados.

Hospitalizados

Hoje são 148 pacientes internados por causas respiratórias na cidade, sendo 65 UTI e 83 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 54 de Sete Lagoas, quatro de Prudente de Morais, dois de Cordisburgo, dois de Inhaúma e os demais de Capim Branco, Esmeraldas e Caetanópolis. Entre os internados, 122 testaram positivo para Covid, oito tiveram resultado negativo e 22 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 45 internados, sendo 28 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 41 internações, sendo 11 em UTI, das quais duas em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 40 pacientes internados, sendo 15 em UTI. E na UPA 26 internados, 11 deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, voltou a subir e hoje está em 118%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 97,6%.

Serra de Santa Helena

Um novo decreto foi publicado ontem no Diário Oficial do Município proibindo o acesso de veículos na Serra de Santa Helena durante todo o dia 2 de abril, feriado de sexta-feira santa. O acesso de carros e motos à serra já está proibido de 20h às 05h enquanto a macrorregião central, da qual Sete Lagoas faz parte, se manter na onda roxa do programa Minas Consciente, à princípio, até o domingo, dia 4 de abril.

Vacinômetro

A Prefeitura de Sete Lagoas continua evoluindo no calendário de vacinação de idosos contra a Covid-19. Agora, são quatro pontos de imunização que também estarão abertos neste sábado, 27 de março. Desta vez, o público alvo serão as pessoas com 71, 72 e 73 anos. A vacinação será de 9h às 16h no ginásio Dr. Márcio Paulino (praça da feirinha) e nos estacionamentos do Shopping Sete Lagoas (entrada da C&A), da Faculdade Santo Agostinho (rua Atenas, 237, Jardim Europa) e da Faculdade Ciências da Vida (av. Prefeito Alberto Moura, 12.632, Indústrias).

Nos estacionamentos do shopping e das faculdades a vacinação ocorre preferencialmente em sistema drive-thru, mas idosos a pé também serão vacinados. Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso (aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa). Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência.

Até esta quinta-feira, 25, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 15.343 pessoas. Deste total, 6.128 foram aplicadas em profissionais da Saúde e 9.215 em idosos. A segunda dose já foi aplicada em 5.726 pessoas, sendo 1.936 idosos e 3.790 profissionais da Saúde. Enquanto não chega a sua vez, continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social, respeitando o toque de recolher. Aproveite o fim de semana com responsabilidade. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

