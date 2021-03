PM salva vida de recém-nascido que estava engasgado

Na quinta-feira (25), os policiais militares se encontravam em um posto policial localizado em um complexo comercial no bairro Novo Campinho em Pedro Leopoldo e se depararam com os pais de um bebê de apenas três dias de nascimento que estava engasgado com o leite materno. O recém-nascido já estava em estado avançado de engasgo, apresentando rosto roxo e quase perdendo a consciência.

De imediato, um dos policiais militares pegou a criança nos braços e realizou a manobra de Heimlich, utilizada para desobstruir as vias áreas em situações de engasgo. Com sucesso, o bebê voltou a respirar normalmente após a intervenção do militar, salvando a vida do recém-nascido.

Os militares, aconselharam os pais do bebê a procurarem atendimento médico para que a criança pudesse ser examinada por um especialista.

Com Agência Local de Comunicação -RPM