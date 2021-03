Super Sete acumulada tem prêmio estimado em R$ 4,2 milhões

O concurso 2.356 da Mega-Sena pode pagar R$ 27 milhões neste sábado (27/03). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

Caso apenas um apostador leve o prêmio principal estimado em R$ 27 milhões e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá cerca de R$ 42,7 mil de rendimento no primeiro mês.

Super Sete :

O Super Sete pode pagar nesta sexta-feira (26/03), prêmio de R$ 4,2 milhões pelo concurso 72. Lançado em setembro de 2020, o jogo Super Sete tem o mote “colunas”, em que o apostador marca, no mínimo, 1 número em cada uma das 7 colunas e no máximo 3 por coluna. Ganha prêmios quem acertar de três a sete colunas. O valor de cada aposta é R$ 2,50.

Os sorteios do Super Sete são realizados a partir das 15h, às segundas, quartas e sextas-feiras. As vendas de cada concurso se encerram no dia do sorteio às 14h e, logo após cinco minutos, às 14h05, começa a captação do concurso seguinte.

Sorteio :

Os sorteios são transmitidos ao vivo diariamente pela televisão e pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no YouTube).

Assessoria Regional de Imprensa da CAIXA